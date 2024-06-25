Mardin'de iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.
Kırsal Düğürk Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada, H.D. (45), Y.D. (18) ve M.D. (38) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan H.D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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