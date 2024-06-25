Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 12:09 Güncelleme: 25.06.2024 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kırsal Düğürk Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, H.D. (45), Y.D. (18) ve M.D. (38) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan H.D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Cumhur İttifakı yoluna devam edecektir"
        "Cumhur İttifakı yoluna devam edecektir"
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        Zamsız “bedelli askerlik” için son 4 gün
        Zamsız “bedelli askerlik” için son 4 gün
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Çocukların rüyasına giriyordu: Müze görünümlü deniz mezarlığı boşaltıldı
        Çocukların rüyasına giriyordu: Müze görünümlü deniz mezarlığı boşaltıldı
        Ay'ın karanlık yüzüne keşif aracı indiren ilk ülke
        Ay'ın karanlık yüzüne keşif aracı indiren ilk ülke
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        Temel kazısında bulundu! "Zeugma'ya eş değer kalitede"
        Temel kazısında bulundu! "Zeugma'ya eş değer kalitede"
        2024 rekoru elinde
        2024 rekoru elinde
        Evlerin öncesi ve sonrası değişimleri şaşırttı!
        Evlerin öncesi ve sonrası değişimleri şaşırttı!
        Cani öldürmek için firar etmiş!
        Cani öldürmek için firar etmiş!
        Mahkemeden milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar
        Mahkemeden milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Galatasaray taraftarına müjde!
        Galatasaray taraftarına müjde!
        Bakan Fidan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Nvidia 3 günde 400 milyar dolardan fazla eridi
        Nvidia 3 günde 400 milyar dolardan fazla eridi
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Brad Friedel'dan Aboubakar mesaisi!
        Brad Friedel'dan Aboubakar mesaisi!
        Dijital Türk Lirası Projesi geliştiriliyor
        Dijital Türk Lirası Projesi geliştiriliyor

        Benzer Haberler

        Mardin'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kardeş yaralandı
        Mardin'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kardeş yaralandı
        Mardin'de aynı tarlada 4'üncü vaka: Bin 500 ton saman alev alev yandı
        Mardin'de aynı tarlada 4'üncü vaka: Bin 500 ton saman alev alev yandı
        Mardin'de anız ve örtü yangını; tonlarca saman balyası yandı, ağaçlar zarar...
        Mardin'de anız ve örtü yangını; tonlarca saman balyası yandı, ağaçlar zarar...
        Mardin'de STK temsilcilerinden taziyeevinde yaşananlara ilişkin açıklama
        Mardin'de STK temsilcilerinden taziyeevinde yaşananlara ilişkin açıklama
        Bakan Işıkhan, Mardin'de anız yangınlarında ölenlerin yakınlarını ziyaret e...
        Bakan Işıkhan, Mardin'de anız yangınlarında ölenlerin yakınlarını ziyaret e...
        Mardin'de refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Mardin'de refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı