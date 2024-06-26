Mardin'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Atatürk Mahallesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada, 1 kişi ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.
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