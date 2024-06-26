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        Mardin'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 23:06 Güncelleme: 26.06.2024 - 23:06
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        Mardin'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

        Atatürk Mahallesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, 1 kişi ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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