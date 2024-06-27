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        Mardin'de çıkan arazi yangını kontrol altına alındı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde kırsal alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 20:40 Güncelleme: 27.06.2024 - 20:40
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        Mardin'de çıkan arazi yangını kontrol altına alındı
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde kırsal alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Yandere Mahallesi'ndeki Eskimağara kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye helikopter, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Nusaybin Kaymakamlığından yapılan açıklamada, havadan ve karadan müdahaleyle yangının kontrol altına alındığı, arazide soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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