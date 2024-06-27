Mardin'de çıkan arazi yangını kontrol altına alındı

Nusaybin Kaymakamlığından yapılan açıklamada, havadan ve karadan müdahaleyle yangının kontrol altına alındığı, arazide soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yandere Mahallesi'ndeki Eskimağara kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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