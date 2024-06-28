Mardin'de tedavi gören 4 aylık bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi
Mardin'de hipertansiyon tanısıyla tedavi gören 4 aylık Solin Çetin, ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.
Mardin'de hipertansiyon tanısıyla tedavi gören 4 aylık Solin Çetin, ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.
Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hipertansiyon tanısıyla tedavi gören bebeğin, ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul'a sevkine karar verildi.
Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca Diyarbakır'a ambulans uçak gönderildi.
Diyarbakır Havalimanı'na götürülen bebek, ambulans uçakla İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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