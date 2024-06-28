LGS sınavında tam puan alan Mardinli öğrenci Galatasaray Lisesi'ni istiyor

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde yaşayan ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan alan Cıvan Çelik, Galatasaray Lisesi'nde okumak istiyor.

Sınıf öğretmeni Ali ve ev kadını Yasemin Çelik çiftinin oğlu Cıvan Çelik, LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan alan 352 öğrenci arasına girmeyi başardı.

Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, Çelik'i mezun olduğu Kasımiye Ortaokulunda ziyaret ederek başarılarının devamını diledi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Duyan, aynı okulda 3 senedir bu başarının istikrarlı şekilde sürdüğünü söyledi.

Bu yıl da Cıvan'ın tüm soruları yanıtladığını kaydeden Duyan, "İstikrarlı bir şekilde devam ediyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum. Başarılı öğrencimize sürpriz hediyelerimiz var." dedi.

Cıvan Çelik de sınavda tam puan aldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok güzel bir duygu. Disiplinli, planlı ve programlı çalıştım. Okulumu ve ailemi gururlandırdım. Emeği olan tüm öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Galatasaray Lisesi'ne gitmeyi düşünüyorum." diye konuştu.