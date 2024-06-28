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        LGS sınavında tam puan alan Mardinli öğrenci Galatasaray Lisesi'ni istiyor

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde yaşayan ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan alan Cıvan Çelik, Galatasaray Lisesi'nde okumak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 14:40 Güncelleme: 28.06.2024 - 14:40
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        LGS sınavında tam puan alan Mardinli öğrenci Galatasaray Lisesi'ni istiyor
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        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde yaşayan ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan alan Cıvan Çelik, Galatasaray Lisesi'nde okumak istiyor.

        Sınıf öğretmeni Ali ve ev kadını Yasemin Çelik çiftinin oğlu Cıvan Çelik, LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan alan 352 öğrenci arasına girmeyi başardı.

        Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, Çelik'i mezun olduğu Kasımiye Ortaokulunda ziyaret ederek başarılarının devamını diledi.

        Burada gazetecilere açıklamada bulunan Duyan, aynı okulda 3 senedir bu başarının istikrarlı şekilde sürdüğünü söyledi.

        Bu yıl da Cıvan'ın tüm soruları yanıtladığını kaydeden Duyan, "İstikrarlı bir şekilde devam ediyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum. Başarılı öğrencimize sürpriz hediyelerimiz var." dedi.

        Cıvan Çelik de sınavda tam puan aldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok güzel bir duygu. Disiplinli, planlı ve programlı çalıştım. Okulumu ve ailemi gururlandırdım. Emeği olan tüm öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Galatasaray Lisesi'ne gitmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

        Okul Müdürü Abdulkadir Korhan ise okullarının sürekli başarıyla anıldığını, bunun mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        Korhan, "Öğrencilerimiz buraya çalışarak, emek vererek geldiler. 4 yıllık bir sürecin sonucunda bu başarıyı elde ettiler. İnşallah çocuklarımız istedikleri liseye yerleşir. Çok gururluyuz." ifadelerini kullandı.

        Baba Ali Çelik, oğlu Cıvan'ın çok meraklı ve çalışkan olduğunu, boş zamanlarında bol bol kitap okuduğunu anlattı.

        Oğlunun sınavda iyi bir sonuç aldığını dile getiren Çelik, bu konuda evladına destek veren öğretmenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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