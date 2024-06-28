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        Mardin'de GSB Spor Okulları ile Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı yapıldı

        Mardin'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ile Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı, törenle yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 17:51 Güncelleme: 28.06.2024 - 17:51
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        Mardin'de GSB Spor Okulları ile Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı yapıldı
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        Mardin'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ile Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı, törenle yapıldı.

        Artuklu Spor Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, çocuk ve gençlerin yaz tatillerini verimli bir şekilde geçirmelerini istediklerini söyledi.

        Kentteki tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde çocuk ve gençler için sosyal, kültürel ve sportif alanlarda çalışmalar gerçekleştirmeye devam ettiklerini kaydeden Akkoyun, uluslararası spor organizasyonlarında ülkenin başarılarının ve spor alanında marka değerinin artması adına sporcu altyapısı oluşturmanın önem taşıdığını vurguladı.

        Sporu tabana yayarak çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini sağlamayı hedeflediklerinin dile getiren Akkoyun, ülke genelinde olduğu gibi Mardin'de de gençlik ve spor alanında önemli yatırımların yapıldığını aktardı.

        Akkoyun, şöyle konuştu:

        "Ülkemiz son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sanayiden tarıma, enerjiden ulaşıma, eğitimden sanata, sağlıktan spora birçok alanda önemli gelişmeler ve ilerlemeler katetmektedir. Mardin'imizde de lisanslı sporcu sayısı 2002 yılında 172 iken, 2024 yılında 81 bin 112'ye yükselmiştir. Tesis sayıları 2002 yılında 6 iken, bu yıl 76'ya çıkarılmıştır. Antrenör sayımız 2002 yılında 13 iken 2024 yılında 328'e çıkarılmıştır. 2002 yılında Mardin'imizde 1 Gençlik Merkezi varken bugün ilçelerimiz dahil 9 Gençlik Merkezimiz gençlerimize hizmet vermektedir. 2002 yılında Gençlik Merkezlerimizde 250 kayıtlı öğrenci varken bugün 73 bin 587 evladımız devletimizin imkanlarından istifade etmektedir. 2002 yılında ilimizde 2 milli sporcu varken bugün devletimizin sunduğu imkanlarla keşfedilen Mardinli 43 kardeşimiz, uluslararası arenada ülkemizi gururlandırmaktadır."

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik de yaz spor okullarının sporun tabana yayılması açısından çok önem taşıdığını belirterek, "Mardin'de yaklaşık 20 branşta yaz boyunca çocuklarımıza hizmet edeceğiz." dedi.

        Konuşmaların ardından sporcular tarafından gösteri sunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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