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        Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 12:45 Güncelleme: 29.06.2024 - 12:45
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        Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü
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        Mardin’in merkez Artuklu ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kırsal Ortaköy Mahallesi'nde akraba aileler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, Ümran Olgun (35) ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Olgun kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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