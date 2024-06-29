Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.
Mardin’in merkez Artuklu ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.
Kırsal Ortaköy Mahallesi'nde akraba aileler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, Ümran Olgun (35) ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Olgun kurtarılamadı.
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