GÜNCELLEME - Mardin'de tır ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Mardin-Şırnak kara yolu Mazıdağı Kavşağı'nda sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 16 ASG 012 plakalı tır ile 34 BEJ 927 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, araçlardaki Rojbin N. (40), Mehmet K. (35), Rojbin N. (31), Halil Ç. (31), Suphiye N. (11) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı, bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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