GÜNCELLEME - Mardin'de tır ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Mardin-Şırnak kara yolu Mazıdağı Kavşağı'nda sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 16 ASG 012 plakalı tır ile 34 BEJ 927 plakalı otomobil çarpıştı.

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