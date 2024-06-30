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        Mardin'deki trafik kazasında yaralanan 6 kişiden 2'si hayatını kaybetti

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişiden 2'si tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 13:35 Güncelleme: 30.06.2024 - 13:35
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        Mardin'deki trafik kazasında yaralanan 6 kişiden 2'si hayatını kaybetti
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        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişiden 2'si tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi.

        Mardin-Şırnak kara yolunun Mazıdağı kavşağında dün, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 16 ASG 012 plakalı tır ile 34 BEJ 927 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişiden Özlem K. (33) kaldırıldığı Diyarbakır'daki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Rojbin N. (31) ise tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Özlem K'nin hamile olduğu öğrenildi.

        Kazada yaralanan 4 kişinin tedavisi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde dün tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralanmış, kaza anı bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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