Mardin'deki trafik kazasında yaralanan 6 kişiden 2'si hayatını kaybetti

Mardin-Şırnak kara yolunun Mazıdağı kavşağında dün, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 16 ASG 012 plakalı tır ile 34 BEJ 927 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişiden Özlem K. (33) kaldırıldığı Diyarbakır'daki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Rojbin N. (31) ise tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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