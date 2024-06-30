Mardin'de çıkan taşlı ve sopalı kavgada 10 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada, taş ve sopa darbeleriyle Abdurrahim B. (31), Mehmet Şerif A. (54) Rahime A. (35), İbrahim B. (75), Dilber A. (50), Selman A. (41), Ömer A, Ahmet B, Rabia B. ve Ramazan B. yaralandı.

Kırsal Tanyeri Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Mardin’in Dargeçit ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 10 kişi yaralandı.

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