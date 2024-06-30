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        Mardin'de çıkan taşlı ve sopalı kavgada 10 kişi yaralandı

        Mardin'in Dargeçit ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 21:31 Güncelleme: 30.06.2024 - 21:31
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        Mardin'de çıkan taşlı ve sopalı kavgada 10 kişi yaralandı
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        Mardin’in Dargeçit ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 10 kişi yaralandı.

        Kırsal Tanyeri Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, taş ve sopa darbeleriyle Abdurrahim B. (31), Mehmet Şerif A. (54) Rahime A. (35), İbrahim B. (75), Dilber A. (50), Selman A. (41), Ömer A, Ahmet B, Rabia B. ve Ramazan B. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Dargeçit ve Midyat Devlet Hastanelerine kaldırıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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