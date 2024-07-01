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        Mardin'de aranan ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 kişi tutuklandı

        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 15:41 Güncelleme: 01.07.2024 - 15:41
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        Mardin'de aranan ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 kişi tutuklandı
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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan arananların yakalanması için 24-30 Haziran'da çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 46 kişi yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 17 kişi tutuklandı.

        Diğerleri, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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