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        Mardin 1969 Spor, 2 oyuncuyla sözleşme imzaladı

        TFF 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor, oyuncu Umut Dilek ve Ahmet Teker ile anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 10:49 Güncelleme: 02.07.2024 - 10:49
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        Mardin 1969 Spor, 2 oyuncuyla sözleşme imzaladı
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        TFF 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor, oyuncu Umut Dilek ve Ahmet Teker ile anlaşma sağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp binasında düzenlenen törende 30 yaşındaki santrafor oyuncusu Umut Dilek ve 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ahmet Teker ile sözleşme imzalandı.

        Törende, Yönetim Kurulu Üyesi Metin Kerelti ve Sportif Direktör Rıdvan Sönmez de hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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