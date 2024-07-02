Mardin 1969 Spor, 2 oyuncuyla sözleşme imzaladı

Törende, Yönetim Kurulu Üyesi Metin Kerelti ve Sportif Direktör Rıdvan Sönmez de hazır bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp binasında düzenlenen törende 30 yaşındaki santrafor oyuncusu Umut Dilek ve 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ahmet Teker ile sözleşme imzalandı.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor, oyuncu Umut Dilek ve Ahmet Teker ile anlaşma sağladı.

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