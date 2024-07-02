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        İzmir'deki patlamada hayatını kaybeden Ruken Çağur'un cenazesi Mardin'de defnedildi

        İzmir'in Torbalı ilçesinde bir lokantada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 5 kişiden Ruken Çağur'un (31) cenazesi, memleketi Mardin'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 14:03 Güncelleme: 02.07.2024 - 14:03
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        İzmir'deki patlamada hayatını kaybeden Ruken Çağur'un cenazesi Mardin'de defnedildi
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        İzmir'in Torbalı ilçesinde bir lokantada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 5 kişiden Ruken Çağur'un (31) cenazesi, memleketi Mardin'de toprağa verildi.

        Yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alınan 2 çocuk annesi Çağur'un cenazesi, Mardin'in Derik ilçesine getirildi.

        Cevizpınar Mahallesi'nde Hacı Bedia Ayaydın Camisi'ne getirilen cenaze, burada kılınan namazın ardından Hıdra Aile Mezarlığı'nda defnedildi.

        Cenazeye, Çağur'un eşi Orhan Çağur, babası Orhan Savucu ile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Baba Savucu, gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir'deki tüp patlamasında kızı ve 2 yeğenini kaybettiğini belirterek, "Sorumlu olanlardan davacıyız. Kızımın hayalleri vardı. Bu işin peşini bırakmayacağım. Acımız çok büyük." dedi.

        Çağur'un dayısı Ali Yalçın da yeğeninin alışverişe gittiği sırada tüp patlaması sonucu vefat ettiğini kaydederek, olayın aydınlatılmasını ve suçlu bulunanların ceza almasını istediklerini aktardı.

        - Olay

        Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki iş yerinde 30 Haziran'da meydana gelen patlamada, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı.

        Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi G.K. ile patlamadan bir gün önce tüpü değiştirdiği belirlenen M.K. gözaltına alınmış, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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