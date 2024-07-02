Mardin'de beton pompasının kırılan kolunun altında kalan işçi öldü
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde beton pompasının kırılan kolunun altında kalan işçi yaşamını yitirdi.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde beton pompasının kırılan kolunun altında kalan işçi yaşamını yitirdi.
Mardin Artuklu Üniversitesi yerleşkesinde yapımı devam eden şehir hastanesi inşaatında beton döküldüğü sırada beton pompasının demir kolu henüz bilinmeyen nedenle kırılarak inşaat işçisi Eşref K'nin (31) üzerine devrildi.
Olay yerinde hayatını kaybeden işçinin cenazesi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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