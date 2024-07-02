Mardin'de beton pompasının kırılan kolunun altında kalan işçi öldü

Mardin Artuklu Üniversitesi yerleşkesinde yapımı devam eden şehir hastanesi inşaatında beton döküldüğü sırada beton pompasının demir kolu henüz bilinmeyen nedenle kırılarak inşaat işçisi Eşref K'nin (31) üzerine devrildi.

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