Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de beton pompasının kırılan kolunun altında kalan işçi öldü

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde beton pompasının kırılan kolunun altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 14:44 Güncelleme: 02.07.2024 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de beton pompasının kırılan kolunun altında kalan işçi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde beton pompasının kırılan kolunun altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

        Mardin Artuklu Üniversitesi yerleşkesinde yapımı devam eden şehir hastanesi inşaatında beton döküldüğü sırada beton pompasının demir kolu henüz bilinmeyen nedenle kırılarak inşaat işçisi Eşref K'nin (31) üzerine devrildi.

        Olay yerinde hayatını kaybeden işçinin cenazesi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        474 kişiye Kayseri gözaltısı
        474 kişiye Kayseri gözaltısı
        Emin 12 yaşındaydı... Aynı yönde dehşet: 3 ölü!
        Emin 12 yaşındaydı... Aynı yönde dehşet: 3 ölü!
        İşte Montella'nın 11'i!
        İşte Montella'nın 11'i!
        "Çiftlik Bank" davasında ara karar: Tosuncuk'tan dikkat çeken talep
        "Çiftlik Bank" davasında ara karar: Tosuncuk'tan dikkat çeken talep
        Pera bebeği maganda öldürdü!
        Pera bebeği maganda öldürdü!
        Cinsel istismar suçuyla gözaltına alındılar
        Cinsel istismar suçuyla gözaltına alındılar
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir
        "Kesinlikle ihanet yok"
        "Kesinlikle ihanet yok"
        Ters çevrilen mangal ormanı yaktı!
        Ters çevrilen mangal ormanı yaktı!
        Ronaldo'nun gözyaşları!
        Ronaldo'nun gözyaşları!
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Mourinho: 7-8 oyuncu getirmeyeceğiz!
        Mourinho: 7-8 oyuncu getirmeyeceğiz!
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Binde 1 görülen sendrom 17 yılda 150 kez kalbini durdurdu
        Binde 1 görülen sendrom 17 yılda 150 kez kalbini durdurdu
        Bu 5 meyveye bir de bu gözle bakın!
        Bu 5 meyveye bir de bu gözle bakın!
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Avusturya'yı yener miyiz?
        Avusturya'yı yener miyiz?
        Aşırı sıcaklar tüketimi artırdı
        Aşırı sıcaklar tüketimi artırdı

        Benzer Haberler

        Mardin'de üzerine beton mikseri pompası devrilen işçi öldü
        Mardin'de üzerine beton mikseri pompası devrilen işçi öldü
        İzmir'deki patlamada hayatını kaybeden Ruken Çağur'un cenazesi Mardin'de de...
        İzmir'deki patlamada hayatını kaybeden Ruken Çağur'un cenazesi Mardin'de de...
        Mardin 1969 Spor, Umut Dilek ve Ahmet Teker ile sözleşme imzaladı
        Mardin 1969 Spor, Umut Dilek ve Ahmet Teker ile sözleşme imzaladı
        Mardin 1969 Spor, 2 oyuncuyla sözleşme imzaladı
        Mardin 1969 Spor, 2 oyuncuyla sözleşme imzaladı
        Mardin'de aranan ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 kişi tu...
        Mardin'de aranan ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 kişi tu...
        Mardin'de yangın riskine karşı ormanlık alanlara girişler yasaklandı
        Mardin'de yangın riskine karşı ormanlık alanlara girişler yasaklandı