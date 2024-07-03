Mardin Valisi Akkoyun, LGS'de tam puan alan öğrenciyi ağırladı
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Liselelere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda 500 tam puan alan Artuklu Kasımiye Ortaokulu öğrencisi Cıvan Çelik'i ağırladı.
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Liselelere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda 500 tam puan alan Artuklu Kasımiye Ortaokulu öğrencisi Cıvan Çelik'i ağırladı.
Vali Akkoyun'a, LGS'de tüm soruları doğru cevaplayan ve 500 tam puan alan öğrenci Çelik ziyarette bulundu.
Çelik'i tebrik ederek bir süre sohbet eden Akkoyun, eğitim öğretim hayatında başarılar diledi.
Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, Kasımiye Ortaokulu Müdürü Abdulkadir Korhan ve Çelik'in babası Ali Çelik de hazır bulundu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.