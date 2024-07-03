Mardin Valisi Akkoyun, LGS'de tam puan alan öğrenciyi ağırladı

Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, Kasımiye Ortaokulu Müdürü Abdulkadir Korhan ve Çelik'in babası Ali Çelik de hazır bulundu.

Çelik'i tebrik ederek bir süre sohbet eden Akkoyun, eğitim öğretim hayatında başarılar diledi.

Vali Akkoyun'a, LGS'de tüm soruları doğru cevaplayan ve 500 tam puan alan öğrenci Çelik ziyarette bulundu.

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