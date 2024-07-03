Gelinin terlikle darbettiği kayınvalidesine otomobille çarpması güvenlik kamerasında
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde sokakta gelinin terlikle darbettiği kayınvalidesine otomobil ile çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde sokakta gelinin terlikle darbettiği kayınvalidesine otomobil ile çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Mardin'de 13 Mart Mahallesi Emniyet Caddesi'nde 20 Haziran'da gelin S.D.Ç, sokakta yürüyen kayınvalidesi Neriman Ç'nin önünü otomobil ile kesti.
Otomobilden inen ve ayağından çıkardığı terlikle kayınvalidesini darbeden S.D.Ç, çevredekilerin araya girmesiyle otomobiline bindi.
Gelin, daha sonra üzerine sürdüğü otomobiliyle kayınvalidesine çarparak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kayınvalide, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen gelin, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Bu arada, gelinin terlikle darbettiği kayınvalidesine otomobil ile çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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