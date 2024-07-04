Mardin'de bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişi, park halindeki otomobilde ölü bulundu.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişi, park halindeki otomobilde ölü bulundu.
Yenikent Mahallesi'nde park halindeki otomobilde hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan incelemede, Barış E'nin (30) hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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