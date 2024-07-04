Psikiyatri uzmanından madde bağımlığına ilişkin uyarı

Mardin'de Derik Devlet Hastanesinde Psikiyatri Uzmanı Dr. Cemile Hazan Tunalı, madde bağımlılığının zararlarına değinerek, uyarılarda bulundu.

Tunalı, yaptığı yazılı açıklamada, madde bağımlılığının "Bir kereden bir şey olmaz" ile başlayıp "Bana bir şey olmaz" demekle devam eden bir süreç olduğunu belirtti.

Uyuşturucu madde kullanımında en tehlikeli yaşların 12-17 olduğunu ifade den Tunalı, madde kullanımının ilerleyen süreçte hem bedensel hem de ruhsal yönden oldukça ciddi problemlere yol açtığını aktardı.