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        Mardin'de ormanlık alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor

        Mardin'in Midyat ilçesinde 3 ayrı noktada çıkan orman yangınına ekiplerce müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 18:13 Güncelleme: 05.07.2024 - 18:22
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        Mardin'de ormanlık alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor
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        Mardin'in Midyat ilçesinde 3 ayrı noktada çıkan orman yangınına ekiplerce müdahale ediliyor.

        İlçeye bağlı Şenköy, Ovabaşı ve Üçağıl mahalleleri kırsalındaki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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