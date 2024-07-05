GÜNCELLEME - Mardin'de ormanlık alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Şenköy, Ovabaşı ve Üçağıl mahalleleri kırsalındaki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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