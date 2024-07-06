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        Mardin'de tankerde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde yangın çıkan tanker kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 10:46 Güncelleme: 06.07.2024 - 10:46
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        Mardin'de tankerde çıkan yangın söndürüldü
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde yangın çıkan tanker kullanılamaz hale geldi.

        İpekyolu kırsal Yazyurdu Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen seyir halindeki tanker, henüz belirlenemeyen nedenle alev almaya başladı.

        Sürücü, tankeri durdurarak durumu yetkililere bildirdi.

        Tankerdeki yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangında, tanker kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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