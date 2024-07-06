Mardin'de tankerde çıkan yangın söndürüldü

İpekyolu kırsal Yazyurdu Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen seyir halindeki tanker, henüz belirlenemeyen nedenle alev almaya başladı.

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