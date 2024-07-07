Mardin'de vefat eden Kore gazisi Yusuf Çağıl son yolculuğuna uğurlandı

Törene Çağıl'ın ailesi ve yakınları, Savur Kaymakamı Fatih Çevik, Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hidayet Koç, İlçe Emniyet Amiri Vekili Komiser Yasin Coşkun ve vatandaşlar katıldı.

Vefat eden Çağıl için Asri Mezarlıkta askeri tören yapıldı.

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