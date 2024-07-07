Mardin'de vefat eden Kore gazisi Yusuf Çağıl son yolculuğuna uğurlandı
Mardin'in Savur ilçesinde 93 yaşında vefat eden Kore Gazisi Yusuf Çağıl'ın cenazesi toprağa verildi.
Mardin'in Savur ilçesinde 93 yaşında vefat eden Kore Gazisi Yusuf Çağıl'ın cenazesi toprağa verildi.
Vefat eden Çağıl için Asri Mezarlıkta askeri tören yapıldı.
Çağıl'ın cenazesi kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi.
Törende, Midyat Garnizon Komutan Vekili Yarbay Yusuf Taşkıran, Çağıl'ın torunu Selçuk Uysal'a Türk bayrağını teslim etti.
Törene Çağıl'ın ailesi ve yakınları, Savur Kaymakamı Fatih Çevik, Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hidayet Koç, İlçe Emniyet Amiri Vekili Komiser Yasin Coşkun ve vatandaşlar katıldı.
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