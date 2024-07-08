Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de traktörden düşen çocuk öldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 10:07 Güncelleme: 08.07.2024 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de traktörden düşen çocuk öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti.

        Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen traktörde bulunan 3 yaşındaki İ.G, Eşme Mahallesi'nde dengesini kaybederek yola düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Çocuğun cenazesi otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Düzce Belediye Başkanı Özlü: Bolu Dağı değil Düzce Dağı!
        Düzce Belediye Başkanı Özlü: Bolu Dağı değil Düzce Dağı!
        Arkadaşları "Yapma" dedi... Öldüren inat!
        Arkadaşları "Yapma" dedi... Öldüren inat!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        70 kere maşallah!
        70 kere maşallah!
        Boeing suçlamaları kabul etti! 243,6 milyon dolar ödeyecek
        Boeing suçlamaları kabul etti! 243,6 milyon dolar ödeyecek
        Servisçilerin yol tartışması kaza getirdi!
        Servisçilerin yol tartışması kaza getirdi!
        Dikkat! Şifrelerinizi hemen değiştirin
        Dikkat! Şifrelerinizi hemen değiştirin
        Teknede aşk
        Teknede aşk
        19 yıl sonra çözülen cinayet! Katili yine en yakını!
        19 yıl sonra çözülen cinayet! Katili yine en yakını!
        2024’te emeklilik avantajına dikkat!
        2024’te emeklilik avantajına dikkat!
        Sandıktan sol çıktı, aşırı sağ karşıtları sokağa indi
        Sandıktan sol çıktı, aşırı sağ karşıtları sokağa indi
        Fransa'da sürpriz seçim: Şimdi ne olacak?
        Fransa'da sürpriz seçim: Şimdi ne olacak?
        "Kalbimizdesin"
        "Kalbimizdesin"
        Eyfel Kulesi hakkında 6 ilginç detay!
        Eyfel Kulesi hakkında 6 ilginç detay!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Napolyon'un iki tabancası 1,69 milyon euro'ya satıldı
        Napolyon'un iki tabancası 1,69 milyon euro'ya satıldı
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Hava kirliliği, kız çocuklarının erken adet görme riskini artırıyor
        Hava kirliliği, kız çocuklarının erken adet görme riskini artırıyor

        Benzer Haberler

        Mardin'de vefat eden Kore gazisi Yusuf Çağıl son yolculuğuna uğurlandı
        Mardin'de vefat eden Kore gazisi Yusuf Çağıl son yolculuğuna uğurlandı
        Mardin'de gürültü kirliliği denetiminde bir iş yerine 696 bin 792 lira ceza...
        Mardin'de gürültü kirliliği denetiminde bir iş yerine 696 bin 792 lira ceza...
        Prof. Dr. Naci Görür, Mardin'de "Deprem Paneli"ne katıldı
        Prof. Dr. Naci Görür, Mardin'de "Deprem Paneli"ne katıldı
        Profesör Görür: Deprem biterse, hepimiz biteriz
        Profesör Görür: Deprem biterse, hepimiz biteriz
        Mardin'de tankerde çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'de tankerde çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'de akaryakıt yüklü tankerin kupası alev aldı
        Mardin'de akaryakıt yüklü tankerin kupası alev aldı