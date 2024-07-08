Mardin'de traktörden düşen çocuk öldü

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen traktörde bulunan 3 yaşındaki İ.G, Eşme Mahallesi'nde dengesini kaybederek yola düştü.

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