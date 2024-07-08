Mardin'de traktörden düşen çocuk öldü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen traktörde bulunan 3 yaşındaki İ.G, Eşme Mahallesi'nde dengesini kaybederek yola düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Çocuğun cenazesi otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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