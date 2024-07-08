Mardin'de seyir halindeyken alev alan hafif ticari araçta hasar oluştu.

Hem yangın hem de kamyonun çarpması hafif ticari araçta hasara yol açtı.

Bu sırada arkadan gelen bir kamyon hafif ticari araca çarptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.