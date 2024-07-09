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        Mardin'de aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 12:47 Güncelleme: 09.07.2024 - 12:47
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        Mardin'de aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari aracıyla seyir halinde olan D.C'ye (29), dün gece Turgut Özal Mahallesi'nde başka bir araçtan silahla ateş adildi.

        İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, D.C'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        D.C'nin cenazesi Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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