Mardin'de aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari aracıyla seyir halinde olan D.C'ye (29), dün gece Turgut Özal Mahallesi'nde başka bir araçtan silahla ateş adildi.

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