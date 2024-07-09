Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ile firari hükümlü 16 kişi tutuklandı
Mardin'de çeşitli suçlardan arananlar ile firari hükümlü 16 kişi tutuklandı.
Mardin'de çeşitli suçlardan arananlar ile firari hükümlü 16 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1-7 Temmuz'da aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, aralarında çeşitli suçlardan arananlar ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 55 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 16 zanlı tutuklandı.
Diğerler şüpheliler ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
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