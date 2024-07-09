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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ile firari hükümlü 16 kişi tutuklandı

        Mardin'de çeşitli suçlardan arananlar ile firari hükümlü 16 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 13:40 Güncelleme: 09.07.2024 - 13:40
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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ile firari hükümlü 16 kişi tutuklandı
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        Mardin'de çeşitli suçlardan arananlar ile firari hükümlü 16 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1-7 Temmuz'da aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, aralarında çeşitli suçlardan arananlar ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 55 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 16 zanlı tutuklandı.

        Diğerler şüpheliler ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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