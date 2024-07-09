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        Mardin'de bir kadının yorgun mermiyle yaralanmasına ilişkin 6 şüpheli yakalandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kadının yorgun mermiyle yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 13:41 Güncelleme: 09.07.2024 - 13:41
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        Mardin'de bir kadının yorgun mermiyle yaralanmasına ilişkin 6 şüpheli yakalandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kadının yorgun mermiyle yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 7 Temmuz'da ilçeye misafir olarak gelen kadının yemek yediği esnada omzuna yorgun mermi isabet etti.

        Yaralanan kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında bölgedeki güvenlik kameraları incelendi.

        Yorgun merminin bir düğün sırasında ateşlendiğini tespit eden ekipler, olaya ilişkin 6 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 4 av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 10 tabanca fişeği ve tüfeklere ait 28 ses fişeği ele geçirildi.

        Şüphelilerin ilçe emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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