Mardin'de bir kadının yorgun mermiyle yaralanmasına ilişkin 6 şüpheli yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kadının yorgun mermiyle yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 7 Temmuz'da ilçeye misafir olarak gelen kadının yemek yediği esnada omzuna yorgun mermi isabet etti.

Yaralanan kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında bölgedeki güvenlik kameraları incelendi.