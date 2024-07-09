Mardin'de inşaat iskelesinden düşen işçi ağır yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde inşaat iskelesinden düşen işçi ağır yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde inşaat iskelesinden düşen işçi ağır yaralandı.
A.Y (54), Turgut Özal Mahallesi Cezaevi Caddesi'nde yapımı devam eden inşaatın iskelesinde çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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