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        Mardin'de inşaat iskelesinden düşen işçi ağır yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde inşaat iskelesinden düşen işçi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 17:07 Güncelleme: 09.07.2024 - 17:07
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        Mardin'de inşaat iskelesinden düşen işçi ağır yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde inşaat iskelesinden düşen işçi ağır yaralandı.

        A.Y (54), Turgut Özal Mahallesi Cezaevi Caddesi'nde yapımı devam eden inşaatın iskelesinde çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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