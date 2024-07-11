Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Mardin'de 2024 yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 18:46 Güncelleme: 11.07.2024 - 18:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'de 2024 yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında yapıldı.

        Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, koordinasyın kurulunda bulunan kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

        Toplantının açılışında konuşan Akkoyun, kentte 2024 yılı 2. dönem itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından 330 projenin uygulandığını kaydetti.

        Bunlardan 30 projenin tamamlandığını, 99 projenin devam ettiğini, 201'inin ise etüt proje aşamasında olduğunu aktaran Akkoyun, bu projelerin toplam tutarının 48 milyar 970 milyon 346 bin lira olduğunu, 2024 yılı 2. dönem sonu itibarıyla 2 milyar 579 milyon 314 bin lira harcama yapıldığını belirtti.

        Kamu yatırımlarının koordineli bir şekilde hızlı ama kaliteli yapılması için talimat veren Akkoyun, kurumlardan bu noktada koordinasyona önem vermelerini istedi.

        TPAO Batman Bölge Müdürlüğünün bölgedeki saha çalışmalarına da değinen Akkoyun, Türkiye'nin özellikle petrol arama ve petrol bulma noktasında önemli başarılara imza attığını ifade etti.

        FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine değinen Akkoyun,15 Temmuz ruhunu her daim diri tutmak amacıyla Valilik, kaymakamlıklar ve tüm kurumların hafta boyunca çeşitli anma etkinlikleri düzenleyeceklerini ifade etti.

        Toplantı, yatırımcı kuruluşların yöneticilerinin faaliyetleri hakkında bilgi vermesi ve koordinasyon gerektiren hususların görüşülmesi ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Evi yaktı, kapıyı kilitleyip kaçtı! Cani evlat annesini katletti
        Evi yaktı, kapıyı kilitleyip kaçtı! Cani evlat annesini katletti
        El Nino bitti La Nina başlıyor: "Rekor sıcaklık lafını artık duymayacağız"
        El Nino bitti La Nina başlıyor: "Rekor sıcaklık lafını artık duymayacağız"
        ABD basınından İsrail ve Hamas ateşkesine dair iddia
        ABD basınından İsrail ve Hamas ateşkesine dair iddia
        Merve'ye kardeşi kıydı! Öldüren tartışma!
        Merve'ye kardeşi kıydı! Öldüren tartışma!
        Servet Yardımcı adaylıktan çekildi!
        Servet Yardımcı adaylıktan çekildi!
        Ne işe yaradığını tahmin bile edemezsiniz!
        Ne işe yaradığını tahmin bile edemezsiniz!
        Balkonda feci ölüm! Gök gürültüsü nedeniyle kalp krizi geçirdi
        Balkonda feci ölüm! Gök gürültüsü nedeniyle kalp krizi geçirdi
        Süper Lig'de fikstür çekildi!
        Süper Lig'de fikstür çekildi!
        Telefonunu çaldığını düşündü... Döve döve öldürdü!
        Telefonunu çaldığını düşündü... Döve döve öldürdü!
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı: Hareketlilik sürüyor!
        Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı: Hareketlilik sürüyor!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        UBS Küresel Servet Raporu açıklandı: Türkiye'de milyonerler artacak
        UBS Küresel Servet Raporu açıklandı: Türkiye'de milyonerler artacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye terörden tamamen arındırılmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye terörden tamamen arındırılmalı
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?

        Benzer Haberler

        Mardin 4. Hudut Alay Komutanlığında sancak devir teslim töreni
        Mardin 4. Hudut Alay Komutanlığında sancak devir teslim töreni
        Oğlunun ateşe verdiği evde yaralanan kadın kurtarılamadı
        Oğlunun ateşe verdiği evde yaralanan kadın kurtarılamadı
        Mardinli 15 Temmuz gazisi Halil Algan "o gece" yaşadıklarını anlattı
        Mardinli 15 Temmuz gazisi Halil Algan "o gece" yaşadıklarını anlattı
        Terör saldırısında bacağını kaybeden gazinin merdiven talebini, kaymakam ge...
        Terör saldırısında bacağını kaybeden gazinin merdiven talebini, kaymakam ge...
        Kızıltepe'de amatör spor kulüpleri, stadyum sorununun aşılmaması durumunda...
        Kızıltepe'de amatör spor kulüpleri, stadyum sorununun aşılmaması durumunda...
        Mardin'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı açıklandı
        Mardin'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı açıklandı