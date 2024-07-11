Mardin'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Mardin'de 2024 yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında yapıldı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, koordinasyın kurulunda bulunan kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Akkoyun, kentte 2024 yılı 2. dönem itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından 330 projenin uygulandığını kaydetti.

Bunlardan 30 projenin tamamlandığını, 99 projenin devam ettiğini, 201'inin ise etüt proje aşamasında olduğunu aktaran Akkoyun, bu projelerin toplam tutarının 48 milyar 970 milyon 346 bin lira olduğunu, 2024 yılı 2. dönem sonu itibarıyla 2 milyar 579 milyon 314 bin lira harcama yapıldığını belirtti.

Kamu yatırımlarının koordineli bir şekilde hızlı ama kaliteli yapılması için talimat veren Akkoyun, kurumlardan bu noktada koordinasyona önem vermelerini istedi. TPAO Batman Bölge Müdürlüğünün bölgedeki saha çalışmalarına da değinen Akkoyun, Türkiye'nin özellikle petrol arama ve petrol bulma noktasında önemli başarılara imza attığını ifade etti. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine değinen Akkoyun,15 Temmuz ruhunu her daim diri tutmak amacıyla Valilik, kaymakamlıklar ve tüm kurumların hafta boyunca çeşitli anma etkinlikleri düzenleyeceklerini ifade etti.