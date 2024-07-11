Mardin'de oğlunun ateşe verdiği evde yaralanan kadın hayatını kaybetti

Mardin'in Midyat ilçesinde oğlunun ateşe verdiği evde yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çavuş Mahallesi 113. Sokak'ta bir evde yaşayan V.B'nin 22 Haziran'da evini ateşe vermesi sonucu yaralanan eşi N.B. (35) ve annesi A.B. (60) ile balkondan atladığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anne A.B, tedavi gördüğü Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.

N.B. ise Midyat Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.