Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de oğlunun ateşe verdiği evde yaralanan kadın hayatını kaybetti

        Mardin'in Midyat ilçesinde oğlunun ateşe verdiği evde yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 21:07 Güncelleme: 11.07.2024 - 21:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de oğlunun ateşe verdiği evde yaralanan kadın hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in Midyat ilçesinde oğlunun ateşe verdiği evde yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Çavuş Mahallesi 113. Sokak'ta bir evde yaşayan V.B'nin 22 Haziran'da evini ateşe vermesi sonucu yaralanan eşi N.B. (35) ve annesi A.B. (60) ile balkondan atladığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anne A.B, tedavi gördüğü Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.

        N.B. ise Midyat Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        - Evi yakıp kaçan zanlı, İstanbul'da yakalanmıştı

        Midyat'ta Çavuş Mahallesi 113. Sokak'ta bir evde yaşayan V.B, 22 Haziran'da eşi N.B. ile annesi A.B'nin de bulunduğu sırada evi ateşe vermiş, kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan annesi ve eşiyle 5 metre yükseklikteki evinin balkonundan atlayan V.B, daha sonra kaçmıştı.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, N.B. ve A.B. hastaneye kaldırılmıştı.

        Hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan arama kararı bulunan V.B, İstanbul Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından Avcılar ilçesinde yakalanmış, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        FIFA'dan Tete ve Galatasaray kararı!
        FIFA'dan Tete ve Galatasaray kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        Borsa 11 bini aştı
        Borsa 11 bini aştı
        'Bina değil puzzle yapmışlar'
        'Bina değil puzzle yapmışlar'
        Süper Kupa'nın tarihi ve yeri açıklandı!
        Süper Kupa'nın tarihi ve yeri açıklandı!
        Yunan botları 'Kızıl Elma'ya saldırdı
        Yunan botları 'Kızıl Elma'ya saldırdı
        İyiliğin bedelini canıyla ödedi
        İyiliğin bedelini canıyla ödedi
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Galatasaray'ın Rabiot ısrarı!
        Galatasaray'ın Rabiot ısrarı!
        El Nino bitti La Nina başlıyor: "Rekor sıcaklık lafını artık duymayacağız"
        El Nino bitti La Nina başlıyor: "Rekor sıcaklık lafını artık duymayacağız"
        Ne işe yaradığını tahmin bile edemezsiniz!
        Ne işe yaradığını tahmin bile edemezsiniz!
        Süper Lig'de fikstür çekildi!
        Süper Lig'de fikstür çekildi!
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        UBS Küresel Servet Raporu açıklandı: Türkiye'de milyonerler artacak
        UBS Küresel Servet Raporu açıklandı: Türkiye'de milyonerler artacak
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?

        Benzer Haberler

        Mardin'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Mardin'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Mardin 4. Hudut Alay Komutanlığında sancak devir teslim töreni
        Mardin 4. Hudut Alay Komutanlığında sancak devir teslim töreni
        Oğlunun ateşe verdiği evde yaralanan kadın kurtarılamadı
        Oğlunun ateşe verdiği evde yaralanan kadın kurtarılamadı
        Mardinli 15 Temmuz gazisi Halil Algan "o gece" yaşadıklarını anlattı
        Mardinli 15 Temmuz gazisi Halil Algan "o gece" yaşadıklarını anlattı
        Terör saldırısında bacağını kaybeden gazinin merdiven talebini, kaymakam ge...
        Terör saldırısında bacağını kaybeden gazinin merdiven talebini, kaymakam ge...
        Kızıltepe'de amatör spor kulüpleri, stadyum sorununun aşılmaması durumunda...
        Kızıltepe'de amatör spor kulüpleri, stadyum sorununun aşılmaması durumunda...