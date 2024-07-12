Kızıltepe'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan 251 kişi için ilçedeki Kenan Kösen Camisi'nde cuma namazı öncesi mevlit programı yapıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.

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