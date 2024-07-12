Mardin'de otomobilin çarptığı kadın öldü
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Karşıyaka Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fahriye T'ye (78) çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan kadın ambulansla kaldırıldığı Mazıdağı Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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