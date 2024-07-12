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        Mardin'de otomobilin çarptığı kadın öldü

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 21:53 Güncelleme: 12.07.2024 - 21:53
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        Mardin'de otomobilin çarptığı kadın öldü
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        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

        Karşıyaka Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fahriye T'ye (78) çarptı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan kadın ambulansla kaldırıldığı Mazıdağı Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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