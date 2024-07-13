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        Mardin'de bir mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi

        Mardin'in Dargeçit ilçesinin kırsal Sümer Mahallesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 11:17 Güncelleme: 13.07.2024 - 11:17
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        Mardin'de bir mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi
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        Mardin'in Dargeçit ilçesinin kırsal Sümer Mahallesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi, malzemelerin ele geçirilmesi için operasyon düzenlenmesi amacıyla, İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince dün saat 20.00 itibarıyla Sümer Mahallesi ile sınırlı olmak üzere ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği anımsatıldı.

        Açıklamada, Sümer Mahallesi ve bağlı mezralarında ilan edilen sokağa çıkma yasağının saat 08.00'den itibaren kaldırıldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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