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        Mardin 1969 Spor yeni sezon hazırlıklarına başlıyor

        TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele edecek olan Mardin 1969 Spor'un yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 11:25 Güncelleme: 13.07.2024 - 11:25
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        Mardin 1969 Spor yeni sezon hazırlıklarına başlıyor
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        TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele edecek olan Mardin 1969 Spor'un yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı belirtildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, teknik Direktör Ulaş Ulusan yönetiminde Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda 15 Temmuz'da yeni sezon hazırlıklarına başlayacak takımın 26 Temmuz'a kadar çalışmalarını burada sürdüreceği belirtildi.

        Ardından 3 günlük izin yapacak takımın, 29 Temmuz'da ikinci etap kamp çalışmaları için Erzurum'a gideceği ve burada 8 Ağustos'a kadar çalışmalarına devam edeceği ifade edilen açıklamada, Mardin 1969 Spor'un, 1 Eylül'de Mardin'e dönerek yeni sezon çalışmalarını burada sürdüreceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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