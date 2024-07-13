Mardin'de tırın çarptığı yaya öldü
Mardin'in Midyat ilçesinde tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Mardin'in Midyat ilçesinde tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Mardin-Midyat kara yolunun Bağlar Mahallesi mevkisinde plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Şeyhmus B'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şeyhmus B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
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