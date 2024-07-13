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        Mardin'de tırın çarptığı yaya öldü

        Mardin'in Midyat ilçesinde tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 18:51 Güncelleme: 13.07.2024 - 18:51
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        Mardin'de tırın çarptığı yaya öldü
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        Mardin'in Midyat ilçesinde tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Mardin-Midyat kara yolunun Bağlar Mahallesi mevkisinde plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Şeyhmus B'ye çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şeyhmus B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Tır sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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