Mardin'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Serdar D'nin (26) kullandığı 06 DC 3361 plakalı otomobil, kırsal Yaylacık Mahallesi mevkisinde devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan sürücü ile Abdulkadir Ç. (17) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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