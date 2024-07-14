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        Mardin'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 21:18 Güncelleme: 14.07.2024 - 21:18
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        Mardin'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Mardin'in Artuklu ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Serdar D'nin (26) kullandığı 06 DC 3361 plakalı otomobil, kırsal Yaylacık Mahallesi mevkisinde devrildi.

        Kazada, otomobilde bulunan sürücü ile Abdulkadir Ç. (17) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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