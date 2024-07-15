Kızıltepe Kaymakamı Şahin'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, 15 Temmuz 2016'nın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından Türkiye'nin, milli iradenin, demokrasinin ve istikbalin yok edilmek istendiği gün olarak tarihe geçtiğini ve Türk milletinin düşmanlara karşı tek yürek olduğunu belirtti.

15 Temmuz'un Çanakkale ruhu ile büyüyen memleketin evlatları sayesinde bertaraf edildiğini ve tüm dünyaya ne bayrağa ne de vatana el uzatılamayacağının büyük bir cesaret örneğiyle gösterildiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti: