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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 15 Temmuz gazilerini ziyaret etti

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz gazileri Halil Algan ve Mesut Tatlıdede'ye ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 11:11 Güncelleme: 15.07.2024 - 11:11
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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 15 Temmuz gazilerini ziyaret etti
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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz gazileri Halil Algan ve Mesut Tatlıdede'ye ziyarette bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akkoyun, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu ve İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ile darbe girişimi sırasında İstanbul'un Esenler ilçesinde gazi olan Halil Algan ve Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Genelkurmay Başkanlığı önünde gazi olan Mesut Tatlıdede'yi ziyaret etti.

        Ziyarette, gaziler Algan ve Tatlıdede, darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlattı.

        Vali Akkoyun, hain darbe girişimi sırasında vatandaşların gözünü kırpmadan vatanı savunmak için darbecilere karşı güçlü bir irade ortaya koyduğunu belirtti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve milletin güçlü iradesi ile 15 Temmuz'da yüzyılın emsalsiz mücadelesinin verildiğine işaret eden Akkoyun, "15 Temmuz'da, her bir karışı ayrı bir destana tanıklık etmiş aziz vatanımızda, milletimizin istiklal ve istikbalinden, birlik ve beraberliğinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykırdık. Milletimiz, cesaretle meydanlara çıkarak kahramanlık destanı yazdı." ifadelerini kullandı.

        Vali Akkoyun, daha sonra beraberindekilerle 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir, Mardin Güvenlik Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mardin Şube Başkanı Mehmet Akpulat, Mardin Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma, Dayanışma ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Velit Alptekin'i ziyaret etti.

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