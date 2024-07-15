Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 15 Temmuz gazilerini ziyaret etti

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz gazileri Halil Algan ve Mesut Tatlıdede'ye ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akkoyun, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu ve İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ile darbe girişimi sırasında İstanbul'un Esenler ilçesinde gazi olan Halil Algan ve Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Genelkurmay Başkanlığı önünde gazi olan Mesut Tatlıdede'yi ziyaret etti.

Ziyarette, gaziler Algan ve Tatlıdede, darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlattı. Vali Akkoyun, hain darbe girişimi sırasında vatandaşların gözünü kırpmadan vatanı savunmak için darbecilere karşı güçlü bir irade ortaya koyduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve milletin güçlü iradesi ile 15 Temmuz'da yüzyılın emsalsiz mücadelesinin verildiğine işaret eden Akkoyun, "15 Temmuz'da, her bir karışı ayrı bir destana tanıklık etmiş aziz vatanımızda, milletimizin istiklal ve istikbalinden, birlik ve beraberliğinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykırdık. Milletimiz, cesaretle meydanlara çıkarak kahramanlık destanı yazdı." ifadelerini kullandı.