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        Mardin'de iki motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan sürücülerden biri öldü

        Mardin'in Midyat ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan sürücülerden biri tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 13:02 Güncelleme: 15.07.2024 - 13:02
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        Mardin'de iki motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan sürücülerden biri öldü
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        Mardin'in Midyat ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan sürücülerden biri tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Bağlar Mahallesi'nde dün plakaları henüz öğrenilemeyen iki motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan sürücülerden Muhammed K. (21) kaldırıldığı Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.

        Diğer sürücü Emre K'nin tedavisi Midyat Devlet Hastanesinde sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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