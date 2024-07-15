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        Kızıltepe Kaymakamı Şahin, "15 Temmuz" konulu resim sergisinin açılışına katıldı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 15:48 Güncelleme: 15.07.2024 - 15:48
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        Kızıltepe Kaymakamı Şahin, "15 Temmuz" konulu resim sergisinin açılışına katıldı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında sergi açıldı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Halı Caddesi'nde açılan sergide ilçedeki öğretmen ve öğrenciler tarafından özel olarak hazırlanan resimler sergilendi.

        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin de beraberindeki ilçe protokolü ile serginin açılışına katıldı, sergide yer alan resimleri inceledi.

        Resimler hakkında bilgi alah Şahin, sergide emeği bulunan öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

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