Kızıltepe Kaymakamı Şahin, "15 Temmuz" konulu resim sergisinin açılışına katıldı

Resimler hakkında bilgi alah Şahin, sergide emeği bulunan öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin de beraberindeki ilçe protokolü ile serginin açılışına katıldı, sergide yer alan resimleri inceledi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Halı Caddesi'nde açılan sergide ilçedeki öğretmen ve öğrenciler tarafından özel olarak hazırlanan resimler sergilendi.

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