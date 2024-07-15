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        Mardin'de 2 çocuğun öldüğü trafik kazasıyla ilgili sürücü tutuklandı

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 2 çocuğun öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 20:17 Güncelleme: 15.07.2024 - 20:17
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        Mardin'de 2 çocuğun öldüğü trafik kazasıyla ilgili sürücü tutuklandı
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        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 2 çocuğun öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        Vali Ozan Caddesi'nde dün N.Ç'nin kullandığı 34 JZ 0089 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan İbrahim Halil B. (10) ve Orhan Kemal D'nin (10) hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan sürücü N.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen N.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        N.Ç'nin kullandığı otomobil, dün yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Halil B. (10) ve Orhan Kemal D'ye (10) çarpmış, ağır yaralanan iki çocuk Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. İbrahim Halil B, dün müdahaleye rağmen kurtarılamamış, Orhan Kemal D. de bugün yaşam mücadelesini kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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