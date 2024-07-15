Mardin'de 2 çocuğun öldüğü trafik kazasıyla ilgili sürücü tutuklandı

N.Ç'nin kullandığı otomobil, dün yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Halil B. (10) ve Orhan Kemal D'ye (10) çarpmış, ağır yaralanan iki çocuk Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. İbrahim Halil B, dün müdahaleye rağmen kurtarılamamış, Orhan Kemal D. de bugün yaşam mücadelesini kaybetmişti.

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