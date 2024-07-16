Mardin 1969 Spor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Mardin 1969 Spor 2024-2025 sezonu hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda teknik direktör Ulaş Ulusan yönetiminde ısınma, açma ve germe çalışmalarıyla başlayan idman, düz koşuyla sona erdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulusan, bugün itibarıyla 2024-2025 sezonunu açtıklarını belirterek, "İzinli futbolcularımız ve transfer edeceğimiz yeni futbolcularımız da bize katılacak. İyi bir hazırlık süreci geçirerek sezona hazır bir şekilde girmek istiyoruz. Şimdiden sakatlıkların olmadığı başarılı bir sezon geçirmeyi diliyoruz." ifadelerini kullandı.