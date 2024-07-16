Aydın'da kazı çalışmasındaki göçükte ölen işçilerden birinin cenazesi Mardin'de defnedildi

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında firmanın saha sorumlusu ve kepçe operatörünün de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Yapıştıran'ın bekar olduğu, 2 hafta önce çalışmak için Aydın'a gittiği belirtildi.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki Hacı Abdullah Akın Marazlığına götürülen cenaze, burada kılınan namazın ardından yaklaşık 20 ay önce vefat eden babası Hatip Yapıştıran'ın mezarının yanına defnedildi.

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