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        Aydın'da kazı çalışmasındaki göçükte ölen işçilerden birinin cenazesi Mardin'de defnedildi

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde içme suyu isale hattı kazı çalışması sırasında önceki gün meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 3 işçiden Burusk Şeyhmus Yapıştıran'ın (29) cenazesi, memleketi Mardin'in Derik ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 14:31 Güncelleme: 16.07.2024 - 14:31
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        Aydın'da kazı çalışmasındaki göçükte ölen işçilerden birinin cenazesi Mardin'de defnedildi
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde içme suyu isale hattı kazı çalışması sırasında önceki gün meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 3 işçiden Burusk Şeyhmus Yapıştıran'ın (29) cenazesi, memleketi Mardin'in Derik ilçesinde toprağa verildi.

        Aydın Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen Yapıştıran'ın cenazesi, Derik'e getirildi.

        Bahçelievler Mahallesi'ndeki Hacı Abdullah Akın Marazlığına götürülen cenaze, burada kılınan namazın ardından yaklaşık 20 ay önce vefat eden babası Hatip Yapıştıran'ın mezarının yanına defnedildi.

        Yapıştıran'ın bekar olduğu, 2 hafta önce çalışmak için Aydın'a gittiği belirtildi.

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde içme suyu isale hattı kazı çalışması sırasında 14 Temmuz'da meydana gelen göçükte toprak altında kalan 4 işçiden Hacı Doğan kurtarılmış, Celal Yıldırım, Ramazan Okul ve Burusk Şeyhmus Yapıştıran hayatını kaybetmişti.

        Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında firmanın saha sorumlusu ve kepçe operatörünün de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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