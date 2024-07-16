Mardin'de çıkan örtü ve anız yangınları söndürüldü
Mardin'de çıkan örtü ve anız yangınları söndürüldü.
Mardin'de çıkan örtü ve anız yangınları söndürüldü.
Kızıltepe ilçesi Elbeyli Mahallesi'ndeki bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Midyat ilçesinin Bardakçı Mahallesi kırsalında da örtü ve anız yangını çıktı.
Yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.
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