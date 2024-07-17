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        Mardin'de hafif ticari aracın çarptığı kişi ağır yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 15:47 Güncelleme: 17.07.2024 - 15:47
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        Mardin'de hafif ticari aracın çarptığı kişi ağır yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kişi ağır yaralandı.

        İpekyolu'nda sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan A.D'ye (67) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan A.D, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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