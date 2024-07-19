Mardin'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Mardin'in Nusaybin ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gırnavas Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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