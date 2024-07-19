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        Mardin'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 17:19 Güncelleme: 19.07.2024 - 17:19
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        Mardin'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Gırnavas Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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