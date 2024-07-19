DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Mardin'de temaslarda bulundu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Mardin'de çeşitli temaslarda bulundu.

Bakırhan, beraberindeki bazı milletvekilleri ile Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 20 Haziran'da çıkan yangından etkilenen kırsal Yücebağ Mahallesi'ni ziyaret etti.

Yangında hayatını kaybedenlerin yakınları ile görüşerek başsağlığı dileyen Bakırhan, ailelerin acısını paylaştığını söyledi.

Bakırhan, "Ne gerekiyorsa maddi, manevi, hukuki destek, partimiz sizinle birlikte. Yanınızdayız, sizinle birlikteyiz. Bu tür acıların bir daha yaşanmaması için bu davanın peşini bırakmamak lazım." dedi.