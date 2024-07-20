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        Mardin'de bariyere çarpan hafif ticari araçtaki biri çocuk 4 kişi yaralandı

        Mardin'in Dargeçit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 17:36 Güncelleme: 20.07.2024 - 17:36
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        Mardin'de bariyere çarpan hafif ticari araçtaki biri çocuk 4 kişi yaralandı
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        Mardin'in Dargeçit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk, 4 kişi yaralandı.

        Hasan K. (59) idaresindeki 02 HY 905 plakalı hafif ticari araç, Ilısu Barajı yolunda bariyere çarptı.

        Sürücü ile araçtaki Selime K. (40), Berfin K. (21) ve Çınar K. (5) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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