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        Mardin'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Mardin'in Dargeçit ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 20:47 Güncelleme: 21.07.2024 - 20:47
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        Mardin'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Mardin'in Dargeçit ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kırsal Altıyol Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada otomobilde bulunan Behiye T. (67), Zeynep Ç. (61), Gülsüm Ş. (32) ve Zübeyir Ş. (36) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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