Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 14 zanlı tutuklandı

Çalışmada, aralarında çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 45 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan arananların yakalanması için 15-21 Temmuz'da çalışma yapıldı.

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