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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 14 zanlı tutuklandı

        Mardin'de çeşitli suçlardan yakalanan 45 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 11:34 Güncelleme: 22.07.2024 - 11:37
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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 14 zanlı tutuklandı
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        Mardin'de çeşitli suçlardan yakalanan 45 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan arananların yakalanması için 15-21 Temmuz'da çalışma yapıldı.

        Çalışmada, aralarında çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 45 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlı tutuklandı.

        Diğerleri, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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